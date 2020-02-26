Москва, , 12:16 — REGNUM Финансовые наказания никогда не решали проблему глубинно. Это всегда лишь временная мера. Но, для того, чтобы показать глубину проблему в школьном образовании, действенная, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры маркетинга, РЭУ им. Плеханова Инга Корягина, комментируя предложение о наказание родителей за хамство детей.

«Поколение «потребление» вырастило детей. И пока оно его растило, статус учителя из носителя знаний и ценностей превратился в обслуживающий персонал. Потому, что образование переведено в разряд услуг.

Но нигде нет расшифровки, что услуга — услуге рознь. И взаимоотношения в образовательных учреждениях по форме отличаются от отношений в обслуживающем секторе экономики.

Школа — не отель, и не ресторан. В учебном заведении любого уровня вырабатываются взаимные ценности. И никогда не в одностороннем порядке.

Но даже в отелях и ресторанах есть штрафы за некорректное поведение клиентов. Следуя такой логике, поскольку, школьники не имею право платить за себя, за них это будут делать родители.

Чтобы не превратить этот процесс в фарс, нужно начать с основ и четко сформулировать не только права, но и обязанности учеников. А пока сейчас учитель находится в бесправном положении», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, родители школьников, оскорбивших учителей, должны быть наказаны штрафом, считают в Общероссийском профсоюзе педагогов.

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