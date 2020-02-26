Тула, , 12:08 — REGNUM Улица Николая Макаровца появится в Туле — решение назвать улицу в честь Героя России, конструктора, разработчика систем залпового огня было принято 26 февраля на заседании Тульской городской Думы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе гордумы.

Имя Героя России Макаровца будет носить улица в селе Осиновая — в микрорайоне «Левобережный», рядом с ЖК «Суворовский».

Также принято решение назвать улицу в деревне Уваровка Дубравной, улицу в новом жилом комплексе в районе Баташевского парка Самоварной. В частном секторе в Пролетарском округе появится улица в честь тульского купца Капырзина. В селе Слободка улицы Подлесная и Лазурная, а также проезды 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й Лазурные.

Николай Макаровец родился в украинском городе Кролевце 21 марта 1939 года. В 1962 году он окончил Тульский механический институт и начал работать в научно-производственном объединении «Алтай» в Бийске. В 1985 году Макаровца назначили гендиректором научно-производственного объединения «Сплав», в котором он работал до конца своих дней. В числе разработок предприятия под руководством Макаровца — реактивные системы залпового огня, например, «Смерч», «Торнадо-Г» и «Ураган-1М». Скончался Николай Макаровец 31 марта 2019 года.

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