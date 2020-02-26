Волгоград, , 12:06 — REGNUM Ветеринарного врача, подозреваемого в получении взятки, оставил под стражей Волгоградский областной суд, сообщили 26 февраля в пресс-службе ведомства. Постановление об изменении меры пресечения пытался обжаловать адвокат подозреваемого.

Мужчине вменяют получение не менее 1 450 642 рублей от коммерсанта за подложные ветеринарные свидетельства на реализацию куриных яиц. По версии следствия, подозреваемый фиктивно трудоустроил на станцию по борьбе с болезнями животных свою супругу. На её банковский счёт под видом заработной платы перечислялась часть незаконного денежного вознаграждения.

Ветврача решением Центрального районного суда заключили под стражу до 10 апреля 2020 года. Защита обжаловала постановление, попросив избрать в отношении подозреваемого меру пресечения, не связанную с реальным лишением свободы.

Волгоградский областной суд оставил постановление без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения.

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