Ондо, , 12:10 — REGNUM Правительство нигерийского штата Ондо объявило вторник, 25 февраля, выходным днем, в связи с официальным визитом президента страны Мухаммаду Бухари. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление управление связи штата Ондо.

В нем сообщалось, что все работники государственного сектора не должны приходить на работу, чтобы у них было время поприветствовать президента.

В рамках торжественных мероприятий губернатор штата Ондо Аракунрин Акередолу пригласил Бухари открыть различные проекты развития, запуск которых был приурочен к трехлетию нахождения Акередолу на посту губернатора.

Он написал в Твиттере, что в технопарке, который будет открыт лично президентом, уже построено шесть заводов, один из которых — завод по переработке маниока и производству этанола.

«Сегодня мы встречаем президента Бухари во имя будущего штата Ондо. Наш индустриальный центр, построенный при поддержке властей муниципалитета Линуй, в настоящее время состоит из шести заводов, инвестиции в которые составили более $1 млрд. Этот центр отражает нашу преданность развитию всего штата», — заявил Акередолу.

Президент также должен открыть эстакаду.

Торжества, посвященные празднованию годовщины нахождения на посту губернатора Акередолу, начались 21 февраля и должны завершиться 1 марта, согласно программе мероприятий, размещенной в социальных сетях.