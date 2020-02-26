Екатеринбург, , 12:14 — REGNUM С памятником Ленину в свердловской Ревде борются «не очень дальновидные люди». Об этом заявил и. о. губернатора Свердловской области Сергей Бидонько, сообщает ИА REGNUM.

Выступая на пресс-конференции, чиновник напомнил, что большинство ревдинцев поддержали сохранение памятника.

«Я не знаю, может быть, какие-то не очень дальновидные люди что-то в этом плане пытаются реализовать. Для любого здравого человека, на мой взгляд, война с памятниками — это неправильная война», — сказал Бидонько.

И. о. губернатора подчеркнул, что власть должна искать моменты, объединяющие людей.

«Зачем нам клин вколачивать между людьми? Будем эту позицию, так скажем, нашим коллегам ещё раз доносить, если это будет необходимо», — добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Ревды попытались провести новое голосование о демонтаже памятника Ленину. Процедура сорвалась со скандалом — чиновников обвинили в мобилизации детей против монумента.

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