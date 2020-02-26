Москва, , 12:14 — REGNUM В образовательных учреждениях Москвы в 2019 году не были зафиксированы вспышки инфекционных заболеваний, связанных с питанием. Об этом 26 февраля сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в рамках заседания коллегии в управлении Роспотребнадзора по Москве.

«За 2019 год не было ни одной вспышки инфекционных заболеваний, связанных с питанием в образовательных учреждениях», — отметила Ракова.

Также заммэра добавила, что в 2018 году, когда была зафиксирована последняя вспышка, были приняты новые меры безопасности, благодаря которым повысили контроль над качеством продукции.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года в школах и детсадах произошла вспышка дизентерии и шигеллы. Школьники, воспитанники дошкольных учреждений заболели после употребления в пищу продуктов питания в столовых.