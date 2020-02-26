Уфа, , 12:04 — REGNUM Сильный ветер ожидается в ближайшее время в Башкирии. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью по востоку республики ожидается усиление ветра до 21−26 метров в секунду.

Ночью в Башкирии ожидается местами небольшой снег, метель, днем небольшой мокрый снег, дождь со снегом. Ветер с порывами до 18 метров в секунду.

Кроме этого, на дорогах ожидается местами гололед, снежный накат и гололедица. Температура воздуха ночью от минус 5 до минус 10 градусов мороза, днем от минус 2 до плюс 3 градусов тепла. Ночью и утром ожидается ухудшение видимости в дымке и снеге 1−2 км.

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