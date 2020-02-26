Москва, , 11:57 — REGNUM Доля фальшивых купюр в общей денежной массе в России остаётся низкой. Об этом сообщается в специальном отчёте на сайте Центрального банка (ЦБ) России.

Так, на 1 млн находящихся в обращении банкнот приходится семь поддельных купюр. Большая часть выявленных в 2019 году фальшивок пришлась на пятитысячные купюры, которые были изъяты в количестве 28 668 банкнот. Второе место занимают банкноты номиналом тысяча рублей. Всего по итогам 2019 года было выявлено 8602 поддельные тысячные купюры. Меньше всего было выявлено поддельных десятирублёвых купюр — за весь год было изъято всего три подобные банкноты. Также были выявлено 167 поддельных десятирублёвых монет, 60 пятирублёвых, а также один случай поддельной рублёвой монеты.

Кроме того, в 2019 году было выявлено 2364 случая поддельных банкнот иностранной валюты. Большая их часть — 1822 штуки — пришлась на доллары США. Второе место занял евро, на который пришлось 476 выявленных случаев подделки. Третье место с 63 обнаруженными фальшивыми купюрами занял китайский юань.

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