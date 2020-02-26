Москва, , 11:53 — REGNUM Законопроект об отгуле на диспансеризацию правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отгул на диспансеризацию смогут брать работники в возрасте 40 лет и старше, за исключением работников, являющихся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет.

«Работник обязан подтвердить использование предоставленного освобождения от работы для целей прохождения диспансеризации справкой медицинской организации, если это предусмотрено коллективным договором или локальным нормативным актом», — следует из законопроекта.

В правительстве отмечают, что за период с 2013 по 2017 год диспансеризацию прошли 213,6 млн граждан, однако, из-за несоблюдения периодичности ее прохождения, почти 30% граждан нуждаются в лечении, в том числе в связи с развитием у них тяжелых форм заболеваний.

Ранее с аналогичной инициативой выступали депутаты фракции ЛДПР.