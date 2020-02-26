Владивосток, , 11:51 — REGNUM Дальневосточный федеральный университет усилит медицинский контроль за студентами, которые возвращаются из азиатских стран. Об этом 26 февраля сообщили в пресс-службе вуза.

Отмечается, что до 16 марта вуз планирует принять свыше 130 студентов из Южной Кореи и Японии.

«Все студенты, прибывающие в ДВФУ из указанных стран, в обязательном порядке проходят медицинский осмотр, сдают необходимые анализы и последующие 14 дней наблюдаются у медиков», — сообщили в пресс-службе.

В случае если в результате диагностирования будут выявлены подозрения на коронавирус, студенты будут направляться на карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) большинство граждан России (64%) уверены, что от заболевания, вызванного коронавирусом, можно защититься (среди людей 18−24 лет — 73%).

В первую очередь, чтобы не заразиться, нужно мыть руки (37%), избегать массового скопления людей (32%), носить маску (23%), отменить поездки в Китай и в другие страны (11%).