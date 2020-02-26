Нур-Султан, , 11:45 — REGNUM Жители Казахстана приобрели в 2019 году 12,5 тыс. автономеров повышенного спроса, что на 28% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе правительства для граждан.

Общая сумма от продажи номеров составила 3 млрд тенге ($7,95 млн), что на 16,7% меньше, чем в 2018 году. Наибольший спрос таких номеров наблюдается в Алма-Ате, Нур-Султане и Чимкенте.

Отметим, продажа автономеров повышенного спроса в Казахстане или «VIP-номеров» является государственной услугой, реализуемой через специализированные центры обслуживания населения. Номера выставляются на специальных стендах, но при желании можно заказать буквенное и цифровое обозначение по собственному желанию.

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