Барнаул, , 11:45 — REGNUM Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM известие о том, что российские власти и мобильные операторы договорились о выдаче ветеранам бесплатных кнопочных сотовых телефонов в честь 75-летия Великой Победы:

«Думаю, что все, кто пользуется телефонами, ими обеспечены. Конечно, нужно понять о каких категориях ветеранов речь. Если речь идет о ветеранах Великой Отечественной войны в широком смысле, включая, например, тружеников тыла и других приравненных к ним, то тогда некая целесообразность присутствует. Так как это широкий круг людей.

А если говорят только об участниках и инвалидах ветеранов Великой Отечественной войны, то вряд ли обеспечение их кнопочными телефонами изменит сложившийся способ их общения с близкими — всё-таки это уже очень пожилые люди. Лучше бы дообеспечили ветеранов жильем, — до сих пор не закрыта очередь».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее «Известия» со ссылкой на неназванный источник оповестили, что российские власти намерены выделить до 50 млн рублей на покупку кнопочных сотовых телефонов для ветеранов, и ещё до 80 млн рублей собираются ежегодно тратить на то, чтобы связь по ним была бесплатной.

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