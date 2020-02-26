Москва, , 11:43 — REGNUM На сегодняшний день в РФ нет реального механизма реализации государственной компенсации вреда гражданам, который стали жертвами преступлений, считает лидер Общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.

«Поэтому мы предлагаем создать государственный фонд помощи людям, пострадавшим от преступников, — сказал Цветков. — Именно государство должно гарантировать жертвам преступлений получение всех компенсационных выплат или хотя бы на лечение, погребение, восстановление единственного жилья. И, конечно, необходимо компенсировать из этого фонда все расходы на адвокатов и юристов для потерпевших. Поскольку сегодня государство предоставляет бесплатного адвоката преступнику, но не его жертве. Эту несправедливость нужно устранять».

По словам Цветкова, в настоящее время в РФ потерпевшие порой не могут получить необходимую компенсацию. В то же время большинство обвиняемых отрицают свою вину и отнюдь не стремятся компенсировать причинённый вред здоровью или имуществу. Кроме того, даже если уже вынесено решение суда, многие преступники притворяются банкротами, переписывают заранее своё имущество на знакомых.

Что касается источников финансирования фонда, то, как полагает Цветков, таковыми могут стать федеральный бюджет, реализация арестованного имущества, конфискованные денежные средства, полученные преступным путем, штрафы, часть заработка осуждённых в местах лишения свободы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Цветков заявил, что в РФ ряд лиц целенаправленно ведёт деятельность, направленную на разжигание конфликтов между правоохранительной системой и обществом.