Санкт-Петербург, , 11:56 — REGNUM Семнадцать взрослых и один ребёнок продолжают находиться в петербургских стационарах, куда их поместили с подозрением на коронавирус после возвращения из КНР. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 26 февраля представитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

У всех пациентов выявлен грипп или ОРВИ, поэтому они продолжают лечение в больницах. Общее количество обследуемых в Петербурге пациентов постепенно уменьшается, ни одного подтвержденного случая коронавируса у обследованных граждан не зафиксировано.

Собеседница агентства отметила, что на прошлой неделе петербургское управление Роспотребнадзора зарегистрировало новый экспресс-тест на коронавирус, который в течение месяца проходит тестирование.

«В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики», — отметили в управлении надзорного ведомства.

Там указали, что тестирование с самого начала проводилось как на базе городских аккредитованных лабораторий, так и в новосибирском центре «Вектор». Всё это время специалисты сравнивали результаты анализов, чтобы выяснить, насколько эффективно работает тест-система.

Кроме того, в петербургском управлении объяснили необходимость соблюдения 14-дневного срока изоляции в стационаре лиц с подозрением на коронавирус. По словам собеседницы агентства, это инкубационный период, за время которого заболевание может проявиться, в том числе и в последний день карантина.

«Не нужно петербуржцам, которые не были в неблагоприятных странах, бежать сдавать анализы на коронавирусную инфекцию. Однако посетившим неблагоприятные страны обязательно нужно сообщить об этом врачам, чтобы они знали, какие анализы необходимо брать», — подытожили в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

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