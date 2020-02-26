Нальчик, , 11:40 — REGNUM После застолья с шампанским в больнице Кабардино-Балкарии уволена заведующая педиатрическим отделением поликлиники ЦРБ Терского района. Вместе с ней работы лишилась регистратор. Еще несколько медработников получили дисциплинарные взыскания в виде строгого выговора.

Такие меры приняты министерством здравоохранения республики по факту распития медработниками спиртных напитков в кабинете детского отделения Терской районной больницы. Пока врачи отмечали какое-то событие, дети ожидали приема в коридоре. Видеокадры с места происшествия были размещены в соцсети одной из посетительниц больницы.

«Произошедшее неприемлемо для медицинского учреждения, а подобное поведение сотрудников недопустимо по отношению к пациентам», — прокомментировали инцидент в минздраве.

В ведомстве также уведомили, что в больнице в настоящее время организована служебная проверка, отстранена от работы до ее окончания главный врач.