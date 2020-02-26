Махачкала, , 11:41 — REGNUM Два уголовных дела завели в Дагестане на главу села Рукель Дербентского района республики. Чиновник подозревается в незаконном выделении муниципальных земель, сообщили ИА REGNUM 26 февраля в пресс-службе СК РФ по республике.

По версии следствия, в 2017—2018 годы глава села выдал двоим местным жителям выписки из похозяйственной книги, в которые были внесены ложные сведения о наличии у них земельных участков с правом пожизненно-наследуемого владения.

Документы чиновник заверил печатью, несмотря на то, что был превышен допустимый предельный размер предоставляемых участков. На основании этих выписок жители зарегистрировали право собственности на землю.

Таким образом, глава села Рукель подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.