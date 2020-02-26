Тбилиси, , 11:41 — REGNUM В связи с ростом риска проникновения в Грузию коронавируса COVID-19 в стране планируют ввести режим пандемической готовности. Об том 26 февраля рассказал журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья страны Амиран Гамкрелидзе, сообщает «Новости-Грузия».

Гамкрелидзе отметил, что на территории Грузии пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, но принять дополнительные мены по борьбе с распространением новой болезни призвали во Всемирной организации здравоохранения.

Постановление правительства о введении новых мер ожидается на этой неделе, добавил он.

Стоит отметить, что на утро 26 февраля в Тбилисской инфекционной больнице находилось 13 пациентов с подозрением на заболевание коронавирусом. Большинство из них — жители Грузии, вернувшиеся из Италии. Есть также один гражданин Китая и трое пациентов из Ирана.

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