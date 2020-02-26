Москва, , 11:37 — REGNUM В районе Южное Тушино на северо-западе Москвы началось строительство дома по программе реновации. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

По проекту дом рассчитан на 120 квартир. Из них 69 — однокомнатные, 27 — двухкомнатные, 24 — трехкомнатные. Общая площадь квартир составит 6 157,8 квадратных метров.

Отмечается, что проектно-сметная документация на строительство жилого дома и результаты инженерных изысканий получили положительное заключение Мосгосэкспертизы. Сейчас на стройке идут подготовительные работы: ограждение стройплощадки, устройство бытового городка и временных дорог. Ввести дом в эксплуатацию планируют в 2021 году.

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов добавил, что всего на северо-западе Москвы в программу реновации включен 431 жилой дом общей площадью полтора миллиона квадратных метров. В Южном Тушино новые квартиры получат жители 111 сносимых домов.