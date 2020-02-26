Москва, , 11:32 — REGNUM Российский актер Станислав Садальский подверг критике врача и телеведущую Елену Малышеву за ее ответ возмутившейся ценами в ее клинике подписчице в Instagram.

Одна из пользователей Instagram отметила, что прием в медицинском центре Малышевой стоит немногим меньше пенсии ее матери. В ответ телеведущая заявила, что жители России могут лечиться в бесплатной больнице за счет государства.

«Первый прием — 20 000 рублей за то, чтобы только поболтать?» — написал Садальский в своем Instagram, назвав Малышеву «буржуем от медицины».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Малышева заявила, что средства массовой информации, опубликовавшие клевету в ее адрес, могут лишиться по меньшей мере 1 млн рублей каждое.

Также она сообщила, что собирается опубликовать фотографии сотрудников изданий, ответственных за публикацию о ней, и подчеркнула, что не употребляет спиртного, не курит и не ругается матом.

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