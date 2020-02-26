Москва, , 11:29 — REGNUM Услуги телефонной связи будут бесплатными для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. Об этом заявил президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский в ходе пленарного заседания Совфеда, передаёт корреспондент ИА REGNUM 26 февраля.

«В преддверии 75-летия Победы «Ростелеком» принял решение предоставить бессрочную и бесплатную возможность пользоваться телефонами для всех ветеранов Великой Отечественной войны и, поскольку мы петербургская компания, для всех жителей блокадного города», — заявил Осеевский.

По его словам, такие правила вступят в силу уже в этом, 2020 году.

«Такую возможность мы предоставим уже с 1 мая. И просили бы здесь региональные власти помочь нам в составлении полного списка тех, кто сможет воспользоваться таким нашим решением», — отметил Осеевский.