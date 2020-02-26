Москва, , 11:26 — REGNUM «Ростелеком» не намерен убирать таксофоны, звонки по ним бесплатны, как на городские, так и мобильные номера. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 февраля, об этом сообщил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский в Совфеде.

«По-прежнему для жителей удаленных населенных пунктов это важный и надежный способ коммуникации… Будем поддерживать инфраструктуру, звонки абсолютно бесплатные», — сказал он.

Осеевский отметил, что бесплатными являются звонки как на городские номера, так и на номера сотовых телефонов.