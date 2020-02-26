Екатеринбург, , 11:24 — REGNUM В Екатеринбурге надзорные органы организовали проверку по сообщениям в СМИ о возможных нарушениях при организации питания учащихся школы № 72. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«В настоящее время получена информация непосредственно от родителей ученика 5 класса указанного образовательного учреждения, от представителей Уральского родительского комитета о ненадлежащей уборке в столовой и некачественно приготовленной пище», — уточнили в прокуратуре.

На данный момент организованы надзорные мероприятия с привлечением специалистов регионального управления Роспотребнадзора. По итогам прокурорской проверки будут приняты меры реагирования.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что учащиеся школы № 72 начали во время обеда фотографировать хлеб с плесенью. Из-за этого сотрудники столовой оставили их без обеда.