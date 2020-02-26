Москва, , 11:24 — REGNUM Российская школа уже давно не несет образовательную и воспитательную миссию, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя предложение о наказание родителей за хамство детей.

«Лучшие мировые достижения советской системы образования давно растворились в прошлом и современная Россия не смогла унаследовать их. Человеческая и профессиональная культура отношений в связке ученик — учитель уже давно обмелела и оскудела.

Современная Россия потерпела сокрушительный удар в развитии образования и науки, воспитании молодого поколения, а о такой науке как педагогика вообще никто не вспоминает.

Озвученная инициатива общероссийского союза педагогов, на мой взгляд, однобока и не высвечивает ключевую причину участившихся случаев хамского отношения к учителям.

За почти 30 лет профессия педагога растеряла престижность и уважение, школы штампуют все новые и новые поколения ЕГЭ. Престиж учителей союз педагогов мог бы легко поднять, объявив кампанию против дебилизации учащихся, отказа от непроработанных школьных программ и уродливой методики образования.

Отказ от системы ЕГЭ и возврат к лучшим советским практикам обучения поднимет престиж профессии учителя у школьников и их родителей. Вот над этими задачами союзу педагогов нужно поработать в первую очередь, а не сваливать всё на детей», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, родители школьников, оскорбивших учителей, должны быть наказаны штрафом, считают в Общероссийском профсоюзе педагогов.

Читайте также: Профсоюз педагогов предложил ввести штрафы за оскорбление учителей