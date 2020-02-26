Санкт-Петербург, , 11:30 — REGNUM Органами СКР по Санкт-Петербургу возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, который, по версии следствия, оказывал содействие террористической деятельности. Он подозревается в вербовке людей для участия в террористической структуре, а также в финансовой помощи террористам. Мужчина был задержан сотрудниками МВД и ФСБ России.

По данным уголовного дела, в конце 2018-го — начале 2019 года подозреваемый склонял двух граждан к участию в деятельности международной террористической организации, запрещенной в России.

А в марте 2018 года подозреваемый из Петербурга перевел около шести тысяч рублей на цели финансирования указанной террористической организации.

«Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили 26 февраля в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 января в Санкт-Петербурге был заключен под стражу сторонник международной террористической структуры «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который сумел завербовать двух граждан Таджикистана для участия в войне против законных властей Сирии.

А в конце 2019 года сотрудниками ФСБ России в Петербурге были задержаны двое местных жителей, которые действовали в интересах «ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и готовились совершить теракты.

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