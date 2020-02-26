Москва, , 11:33 — REGNUM РЖД приступило к строительству станций «Камушки» и «Ермакова Роща» на четвертом пути Московских центральных диаметров. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

Станции расположены на соединительной ветке, которая строится между Киевским и Белорусским направлениями Московской железной дороги в рамках реализации проекта МЦД-4 «Киевско-Горьковский».

Всего на этой ветке будет четыре станции, которые интегрируют с МЦК, МЦД и метро.

В РЖД отметили, что станция «Камушки» станет одной из самых высоких в Москве, она разместится на эстакадах в районе «Москва-Сити». На станции будет две платформы. С «Камушков» можно будет пересесть на станции «Деловой центр» МЦК и «Международную» метро, а также «Тестовскую» МЦД-1 «Белорусско-Савеловский».

На станции «Ермакова Роща» будет одна платформа и вестибюль с выходами на улицы Магистральная и Подвойского.

В будущем на соединительной линии построят еще две станции — «Поклонная» и «Кутузовская».