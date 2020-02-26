Екатеринбург, , 11:24 — REGNUM В Свердловской области уменьшилось число случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.

За неделю 17−23 февраля 2020 года в регионе заболели 42,2 тысячи жителей. Это на 6% меньше уровня недели 10−16 февраля.

Ситуация «находится на уровне эпидпорога», уточняют в ведомстве. Превышение порогов зафиксировано лишь среди подростков старше 15 лет и взрослых.

В Екатеринбурге заболели 18,8 тысяч горожан, что ниже на 9% уровня недели до этого.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2020 года эпидемпорог был превышен на 46%. После вспышки заболеваемости ОРВИ свердловские эпидемиологи фиксировали снижение числа новых случаев.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале превышен эпидемпорог по ОРВИ