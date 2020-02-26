Барнаул, , 11:17 — REGNUM Алтайским ветеранам Великой Отечественной войны, которых в регионе осталось всего немногим более 700, помимо «президентской» единовременной выплаты в честь 75-летия Великой Победы торжественно вручат подарок от губернатора — телевизор со встроенным тюнером для приема цифрового сигнала. Об этом сообщает официальный сайт региона со ссылкой на слова министра социальной защиты Алтайского края Натальи Оськиной.

«Это нужный подарок: ветеран сможет поставить его в той комнате, где проживает. Сможет увидеть парад Победы в отличном качестве по новому телевизору», — пояснила чиновница. Также, по её словам, для алтайских ветеранов подготовили фотоальбомы с персональным поздравлением главы региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае проживает 713 участников Великой Отечественной войны, 4518 вдов участников Великой Отечественной, 13 518 тружеников тыла, 199 жителей блокадного Ленинграда и 261 бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей.

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