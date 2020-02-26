Москва, , 11:03 — REGNUM Совфед одобрил закон об обеспечении учеников с первого по четвертый класс бесплатным горячим питанием, передает корреспондент ИА REGNUM 26 февраля.

С 1 сентября 2020 года горячим питанием будут обеспечены ученики школы, которые уже готовы его организовать. С 1 сентября 2023 года реализация закона станет обязательной для всех школ.

Учреждения, обеспечивающие питание детей обязаны учитывать установленные законодательством нормативы в зависимости от возрастной категории детей, их физиологических потребностей и состояния здоровья.

Кроме того, законом устанавливаются принципы и критерии здорового питания, организация здорового питания, дополнительные требования к тем организациям, которые будут поставлять питание в образовательное учреждение, а также требования к контролю. Родители смогут проконтролировать меню для питания детей — образовательное учреждение обязано будет опубликовать на своем сайте в интернете информацию об организации питания школьников. При этом родители получат право информировать образовательное учреждение о состоянии здоровья ребенка, чтобы не допустить возможный вред его здоровью при организации питания.

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Также закон направлен на актуализацию нормативной базы в сфере обеспечения качества и безопасности пищевой продукции.

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