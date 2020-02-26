Бангкок, , 11:02 — REGNUM В Таиланде тесты на коронавирус нового типа у ещё трёх пациентов дали положительные результаты. О новых подтверждённых случаях заражения сегодня, 26 февраля, на пресс-конференции сообщили представители министерства здравоохранения королевства, пишет газета The Bangkok Post. Таким образом, на сегодняшний день общее число заболевших в стране достигло 40 человек. При этом отмечается, что 24 пациента выздоровели.

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Известно, что среди новых заразившихся инфекционным заболеванием — пожилые мужчина и женщина — граждане Таиланда, которые недавно вернулись из отпуска с острова Хоккайдо.

«Они находились в контакте с третьим пациентом, восьмилетним мальчиком», — сообщил постоянный секретарь министерства здравоохранения Сухум Канчанапимаи, добавив, что это был их внук.

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При этом отмечается, что мужчина при первом обращении в больницу 23 февраля не сообщил о своей поездке в Японию, рискуя стать источником распространения коронавируса, подчеркнул министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракул. В настоящее время все медработники, контактировавшие с ним, прошли тест на коронавирус, который дал отрицательные результаты.

Как сообщало ИА REGNUM, первый случай инфицирования коронавирусной инфекцией нового типа внутри Таиланда был зарегистрирован в стране в конце января 2020 года. Всего тогда сообщалось о пяти новых заразившихся коронавирусной инфекцией нового типа в стране, при этом один человек из этого числа не ездил в Китай.

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