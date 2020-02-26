Тбилиси, , 11:10 — REGNUM В Тбилиси в связи с подозрением на заболевание коронавирусом COVID-19 госпитализированы 13 человек. Об этом 26 февраля сообщила директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая, сообщает телеканал «Имеди».

"Сегодня утром у нас уже есть 13 пациентов», — рассказала журналистам глава медицинского центра.

Она отметила, что среди пациентов один прибыл из Китая, трое — из Ирана, а остальные являются жителями Грузии, среди которых, в основном, туристы, прибывшие недавно из Италии. Эзугбая также рассказала, что накануне из шести пациентов пятеро были выписаны.

Напомним, на территории Грузии еще не было выявлено случаев заражения коронавирусом.

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