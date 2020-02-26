Москва, , 10:53 — REGNUM Минпросвещения проводит ревизию школ в связи с принятием закона о горячем питании. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 февраля, об этом заявил первый заместитель министра Павел Зенькович.

«Мы сейчас актуализируем эту информацию вместе с коллегами из Роспотребнадзора. На данный момент уже при подготовке этого законопроекта у нас есть заявки от 68 регионов, которые заявили о полной готовности… Вместе с коллегами из Роспотребнадзора проведём полную ревизию готовности этих регионов», — сказал Зенькович в Совфеде.

По его словам, ещё два региона заявили о готовности в 2020 году обеспечить горячим питанием учеников начальных классов, но не готовы софинансировать в этом году.

«Мы с ними работаем в этом направлении», — сообщил замминистра.

Вместе с тем спикер Совфеда Валентина Матвиенко предостерегла от профанации. По ее мнению, разогреваемый «школьный фастфуд» дискриминирует само понятие здорового школьного питания.

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