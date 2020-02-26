Яунде, , 10:50 — REGNUM Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила правительственные силы Камеруна в убийстве 21 мирного жителя в деревне Нгарбух, соответствующее заявление содержится в опубликованном 25 февраля докладе.

Правозащитники также утверждают, что военным помогали вооруженные формирования скотоводов-фулани. Среди убитых были 13 детей и беременная женщина, некоторые тела были сожжены.

Власти страны отвергают обвинения в чудовищных зверствах, выдвинутые правозащитной организацией.

Напомним, противостояние в Камеруне между англоязычным населением и франкофонным обострилось в 2016 году. Носители английского языка жалуются на дискриминацию, что и приводит к столкновениям.

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