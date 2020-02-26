Вильнюс, , 10:46 — REGNUM Из-за опасности проникновения коронавируса в Литву, в целях профилактики, власти столицы Литвы обязали все госучреждения в Вильнюсе регулярно проводить дезинфекцию дверных ручек, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 26 февраля.

Эти же меры относятся ко всем видам общественного транспорта, а госучреждения также обязаны регулярно проветривать помещения. По словам мэра Вильнюса, все учреждения, в том числе и образовательные, обеспечены всеми необходимыми гигиеническими средствами для такой дезинфекции.

Он также анонсировал появление в городе информационных плакатов с советами и мерами по профилактике коронавируса. По его словам, они уже готовы и отправлены в печать. Всего заказано порядка 15 тыс. таких плакатов, которые будут развешены в различных общественных местах.

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