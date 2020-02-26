Салават, Башкирия, , 10:42 — REGNUM Женщину в Башкирии обвиняют в ненадлежащем уходе за несовершеннолетней дочерью. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба МВД РФ по Башкирии.

По версии следствия, около года назад 40-летняя женщина в городе Салавате начала злоупотреблять спиртными напитками и лишилась работы. Свою злость она стала вымещать на своей дочери, считают следователи.

Учителя в школе заметили следы побоев и оповестили органы системы профилактики. В результате ребенка изъяли и поместили в приют.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 156 УК РФ.

Женщине предложили пройти лечение у нарколога, но она отказалась. Отмечается, что обвиняемая ни разу не навестила свою дочь в приюте.

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