Вашингтон, 26 февраля 2020, 10:40 — REGNUM Энтузиаст с ником SmashShock создал программу, позволяющую играть в проекты Google Stadia при помощи тачскрина смартфона. Об этом 25 февраля сообщило игровое издание Kotaku.
Программа называется TouchStadia, её можно бесплатно установить в любой из браузеров. После этого геймеры получат возможность обойти требования к наличию специального контроллера Google Stadia.
Напомним, Google Stadia — это сервис, позволяющий запускать видеоигры на удалённых серверах без предварительной установки. Его запуск состоялся в 2019 году.
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