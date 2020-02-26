Дюссельдорф, Германия, , 10:36 — REGNUM Китайский коронавирус продолжает распространяться по Германии. Так, новый случай инфекционного заболевания выявлен в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Об этом 26 февраля сообщает газета Berliner Morgenpost.

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В больницу с недомоганием обратился 47-летний мужчина из коммуны Зельфкант вместе с супругой. Врачи изначально подозревали у него лёгочную инфекцию, однако тест на коронавирус дал положительный результат. В настоящее время он находится на лечении в университетской клинике в Дюссельдорфе. По предварительной информации, он находится в критическом состоянии и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

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Пока неизвестно, где он мог заразиться. Его 46-летняя жена проходит лечение от вирусной инфекции. Контакты супружеской пары проверяются.

Как сообщало ИА REGNUM, второй случай заражения зафиксирован в федеральной земле Баден-Вюртемберг, где заболел 25-летний мужчина. Известно, что недавно он ездил в Милан.

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