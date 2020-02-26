Бруклин, США, , 10:36 — REGNUM Мемориал популярного блогера Десмонда «Etika» Амофа стал «покестопом» (особое место, в котором можно получить полезные предметы) в мобильной игре Pokemon GO. Об этом 25 февраля сообщило игровое издание Kotaku.

Создать покестоп на мемориале удалось, благодаря сотрудничеству фанатов блогера и компании Niantic. Теперь в описании этого места в игре написано: «Вспоминая кончину Etika, JoyConBoyz навсегда» — поклонники Etika известны в сети под общим псевдонимом JoyConBoyz.

Напомним, мемориал, посвящённый Etika, установили в Бостоне (США) в 2019 году. Он представляет собой 40-метровую фреску с изображением лица блогера.

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