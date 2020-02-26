Воронеж, , 10:35 — REGNUM Масштабные тактическое учение подразделений мотострелкового полка общевойсковой армии Западного военного округа завершилось на полигоне «Погоново» в Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ЗВО 26 февраля.

По сценарию учений, участники незаконного вооружённого формирования попытались пройти к населённому пункту для захвата заложников и дестабилизации ситуации. Подразделения мотострелков, применив маневренную оборону, заманили противника в «котёл», а затем уничтожили огнём реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и реактивных огнеметов «Шмель». В учении также приняли участие снайперы, которые под прикрытием огня 30-мм пушек боевых машин пехоты БМП-2 поразили цели, имитирующие технику противника. Гранатомётчики применили РПГ-7В и АГС-17 «Пламя» против огневых точек противника, при поддержке экипажей танков Т-72Б3 и БМП-2.

В общей сложности в учениях приняли участие более тысячи военнослужащих, было применено около сотни единиц военной и специальной техники.