Нур-Султан, , 10:34 — REGNUM Казахстан планирует ограничить воздушное сообщение с Южной Кореей с девяти рейсов в неделю до трех. Об этом 26 февраля заявил главный санитарный врач республики Жандарбек Бекшин на пресс-конференции.

По его словам, авиакомпании должны будут возместить стоимость билетов в полном объеме. Бекшин уточнил, что сообщение с Южной Кореей будет ограничено с 1 марта. Ограничения также могут ввести в отношении Японии.

Кроме того, с 1 марта Казахстан полностью прекратит воздушное сообщение с Ираном, в котором находятся 170 граждан республики. «По другим странам вопрос еще не решен», — сказал Бекшин.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 февраля Жандарбек Бекшин заявил, что Казахстан закрыл центр приграничного сотрудничества (МЦПС) «Хоргос» из-за распространения коронавируса.

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