Оренбург, , 10:33 — REGNUM В Оренбурге претензии прокуратуры по поводу исполнения законодательство о безопасности дорожного движения вылились в исковое заявления, которое подано в отношении мэрии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Проверка мостов и путепроводов показала неудовлетворительное состояние дорожного полотна. «Наличие выбоин, проломов и просадок асфальта на мостах и путепроводах свидетельствуют о несоответствии дорожного покрытия и конструкции мостов требованиям законодательства и ГОСТа. Такие недостатки зафиксированы на 13 сооружениях», — сказали в прокуратуре.

В ведомстве считают, что нарушения стали следствием несоблюдения требований федерального законодательства и ненадлежащей работы органа местного самоуправления. В административном исковом заявлении содержится требование признать незаконным бездействие муниципальных чиновников.

Напомним, на экстренный ямочный ремонт 60 участков дорог в Оренбурге выделено 300 тыс. рублей.

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