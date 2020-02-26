Белгород, , 10:23 — REGNUM 11 газовых заправок ООО «Газпром газомоторное топливо» официально запущены в 11 муниципальных образованиях Белгородской области в конце февраля 2020 года. Комплексы построены с привлечением федеральных субсидий, инвестору компенсировали 440 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального департамента экономического развития.

На развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области в 2020 году на условиях софинсирования из регионального бюджета будет выделено 607,9 млн рублей субсидий. Они пойдут на строительство 12 объектов заправки транспортных средств природным газом и на переоборудование на газомоторное топливо 4,2 тысячи транспортных средств.

В 2019 году в области освоено 2,4 млрд рублей инвестиций, закуплено и переведено на метан около 1,5 тысячи транспортных средств, из них 1,2 тысячи переоборудовано в региональных сервисных центрах.