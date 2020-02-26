Посёлок Акбулак, Оренбургская область, , 10:20 — REGNUM В Оренбургской области жителя Бишкека обвиняют в покушении на дачу взятки полицейскому, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, мужчина задержан на международном автомобильном пункте пропуска «Сагарчин». При проверке документов у пограничников возникло подозрение, что автомобиль «Lexus», на котором передвигался жителя Бишкека, находится в розыске.

Проверку начали проводить сотрудники полиции, дислоцирующиеся в поселке Акбулак. В отделе полицейского ведомства задержанный мужчина пытался дать правоохранителю 100 тыс. рублей, чтобы беспрепятственно пересечь границу с российско-казахстанский участок госграницы. Полицейский от взятки отказался.

В настоящее время в отношении жителя Бишкека избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.