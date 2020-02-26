Уфа, , 10:27 — REGNUM Трех жителей в Башкирии обвиняют в мошенничестве с квартирами. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, с 2010 по 2013 годы руководитель коммерческой фирмы, её сотрудник и их общая приятельница предложили трем клиентам агентства варианты покупки жилья в Уфе.

При этом, считают следователи, они знали, что предлагаемые к продаже две квартиры и одна комната принадлежат третьим лицам. Подозреваемые, по версии следствия, показали клиентам фиктивные доверенности, договоры купли-продажи и передачи жилых помещений. Кроме этого, они предоставили поддельный паспорт гражданина РФ.

В результате у граждан было похищено порядка 4,3 миллионов рублей. Сообщается, что подозреваемые свою вину не признали, а ущерб не возместили.

Сделки с недвижимостью были признаны судом недействительными, а права владения возвращены в первоначальное состояние. Отмечается, что руководитель фирмы ранее уже была осуждена за аналогичное преступление.

В ближайшее время материалы уголовного дела будут переданы в суд Уфы для рассмотрения по существу.

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