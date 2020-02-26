Майкоп, , 10:24 — REGNUM Более 380 млн рублей направят власти Адыгеи в ближайшие три года на реконструкцию школ искусств региона. Из них свыше 167 млн рублей будет выделено в текущем 2020 году, сообщили ИА REGNUM 26 февраля в пресс-службе главы республики.

В первую очередь будут реконструированы четыре школы искусств — в Красногвардейском и Майкопском районах, а также в городе Майкопе. Перед правительством Адыгеи поставлена задача до 6 марта завершить все необходимые проектно-сметные работы.

Напомним, 15 января президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что правительство страны и власти субъектов должны способствовать приведению в порядок детских школ искусств. По словам главы государства, в настоящее время более тысячи помещений, где размещены такие заведения, обветшали или просто непригодны для занятий.