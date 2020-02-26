Ташкент, , 10:18 — REGNUM Первая партия наборов для диагностики коронавируса на одну тысячу исследований поступила в Узбекистан из Новосибирска, передает 26 февраля телеканал «Россия 24».

Отмечается, что для подтверждения или опровержения заражения необходим фрагмент РНК вируса, что осложняет систему тестирования. Кроме того, дорогостоящие реагенты из-за вспышки вируса находятся в дефиците.

Напомним, в феврале Роспотребнадзор зарегистрировал тест-систему для выявления коронавируса 2019-nCoV. Диагностический инструмент был разработан в новосибирском институте вирусологии «Вектор». Систему начали безвозмездно передавать странам СНГ.

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