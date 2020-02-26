Барнаул, , 10:15 — REGNUM В Алтайском крае, как заявила региональный министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина, к 75-летию Великой Победы обеспечили жильём всех 8259 ветеранов, стоявших на очереди.

«Поручение президента России Владимира Путина выполнено в полном объеме», — пояснила чиновница. Её слова цитирует официальный сайт региона.

По словам Оськиной, всего на решение жилищных проблем ветеранов было потрачено восемь миллиардов рублей.

«В 2019 году выполнен ремонт жилых помещений 191 ветерана Великой Отечественной войны, на это израсходовано 3,4 миллиона рублей. В текущем году из краевого бюджета выделена аналогичная сумма», — рассказала Наталья Оськина.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны из Алтайского края ушли на фронт около 700 тысяч жителей региона. По официальным данным, около 240 тысяч погибли. На «президентские» 75 тысяч рублей к 75-летию Великой Победы претендуют 5357 алтайских ветеранов Великой Отечественной войны. Ещё по 50 тысяч рублей будет выплачено 10 855 приравненным к ним лицам.

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