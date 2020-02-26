Цхинвал, , 10:15 — REGNUM Орденом Дружбы наградил российскую певицу Юлию Чичерину президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Об этом 25 февраля сообщает агентство «Рес».

"Юлия из тех людей, которые считаются столпом нашего русского мира, у нее есть стремление поддержать людей там, где они в этом нуждаются, в ней огромный патриотизм», — отметил при награждении Бибилов.

По данным журналистов, Чичерина прибыла в Южную Осетию по приглашению главы республики. Перед концертом она дала пресс-конференцию в Цхинвале.

Стоит отметить, что 23 февраля орден Дружбы Чичериной вручил глава ДНР Денис Пушилин.