Киев, , 10:12 — REGNUM Население Украины пытаются оградить от влияния российской культуры, заявил композитор Владимир Быстряков 26 февраля в эфире телеканала «Наш».

"Изъятие книг напоминает с одной стороны Германию 30-х годов. Там книги изымались и тут же сжигались — книги еврейских писателей, книги писателей левого направления, а у нас будут сжигать книги, выпущенные в Советском Союзе», — рассказал он.

Композитор отметил, что власти Украины пытаются отделить население страны от культуры России под предлогом «декоммунизации» и политических конфликтов.

«К сожалению, у большого количества нашего населения это намертво закрепилось в головах и умах», — добавил Быстряков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Украинского института книги Александра Коваль заявила, что на Украине следует обновить половину всех библиотечных фондов, изъяв книги, изданные во времена Советского Союза.

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