Киев, 26 февраля 2020, 10:12 — REGNUM Население Украины пытаются оградить от влияния российской культуры, заявил композитор Владимир Быстряков 26 февраля в эфире телеканала «Наш».
Композитор отметил, что власти Украины пытаются отделить население страны от культуры России под предлогом «декоммунизации» и политических конфликтов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Украинского института книги Александра Коваль заявила, что на Украине следует обновить половину всех библиотечных фондов, изъяв книги, изданные во времена Советского Союза.
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