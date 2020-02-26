Салехард, , 10:04 — REGNUM В Салехарде началась акция «Ямальское Знамя памяти», посвящённая 75-летнему юбилею подвига советского народа в Великой Отечественной войне 1941−1945гг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Ямальцы вписывают имена своих героических предков на стяг Пресс-служба главы ЯНАО

Акция «Ямальское Знамя памяти» появилась из масштабного проекта «Знамя Победы». Он стартовал на Ямале к 70-летию Победы и за пять лет объединил десятки тысяч ямальцев. Копии Знамени Победы, изготовленные ямальцами, побывали в 13 странах мира.

Ямальское Знамя памяти Пресс-служба главы ЯНАО

Акция «Ямальское Знамя памяти» заключается в том, что 13 фрагментов стяга будут разосланы в муниципалитеты автономного округа. Ямальцы на фрагментах впишут имена своих близких, воевавших в Великой Отечественной войне. Далее части соединят в единое масштабное Знамя, которое пронесут на Параде Победы 9 мая в Салехарде.

«Нет такой семьи в нашей стране, которую не коснулась бы Великая Отечественная война, поэтому наша главная задача, конечно же, сохранять память о тех годах нашей непростой истории. Для меня большая честь вписать своих близких, которые воевали на фронте», — заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Отмечается, что акция «Ямальское Знамя памяти» является одним из 170 мероприятий, посвящённых 75-й годовщине Победы.