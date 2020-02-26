Санкт-Петербург, , 10:07 — REGNUM За первые сутки старта продаж билетов на поезда в Симферополь из Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Кисловодска и Мурманска в Евпаторию и Феодосию продано около тысячи билетов. Об этом сообщает частный железнодорожный перевозчик «Гранд сервис-экспресс», который является оператором железнодорожного сообщения с Крымом.

Поезд в Севастополь Дарья Драй © ИА REGNUM

Продажа билетов была открыта 25 февраля, за два месяца до отправления составов, — движение по новым направлениям в Крым начнется в конце апреля, чтобы пассажиры успели приехать с материка на полуостров или обратно на майские праздники.

«Почти половину билетов (49%) пассажиры приобрели онлайн — на сайте, 38% — в железнодорожных кассах. В числе самых активных покупателей — жители Москвы, Ростова-на-Дону, Мурманска и Севастополя. Наиболее востребованный маршрут из числа новых на сегодня — это Москва-Севастополь», — отмечено в сообщении.

Поезда в Крым из Заполярья, Ставрополья и с Урала будут проходить через Уфу, Челябинск, Волгоград, Самару, Саратов, Пензу, Волгоград, Ярославль, Иваново, Ростов-на-Дону, Краснодар и другие населенные пункты страны.

Как сообщалоИА REGNUM, в декабре 2019 года были запущены первые поезда в Крым из Петербурга и Москвы. За это время они перевезли более 130 тысяч пассажиров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крым запустят поезда из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска